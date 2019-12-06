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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Çavuşoğlu, BM Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü - Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu İtalya'da Haberi

- Çavuşoğlu, BM Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü - Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu İtalya'da Haberi

İkili görüşmelerden detay

( ROMA ) - Çavuşoğlu, BM Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü- Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu İtalya'da ROMA

Başkent İtalya 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da BM Genel Sekreterinin Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumuna katılmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Çeşitli temaslarda bulunacak olan Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Geir O.Pedersen ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, BM Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame ile de bir araya geldi.
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