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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - NEW YORK

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - NEW YORK

- Görüşmeden detaylarÇavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü - Çavuşoğlu: - "(BM Suriye Özel Temsilcisi) Geir Pedersen pazartesi Şam'a gidecek ve rejim ile görüşecek. Bu toplantıdan sonra anayasa komitesini ne zaman açıklayacağımızı söyleyebiliriz"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, faydalı bir görüşme yaptıklarını, Suriye ve anayasa komitesi gibi birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, anayasa komitesinin ne zaman açıklanacağına ilişkin bir soruya ise "(BM Suriye Özel Temsilcisi) Geir Pedersen pazartesi Şam'a gidecek ve rejim ile görüşecek. Bu toplantıdan sonra anayasa komitesini ne zaman açıklayacağımızı söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

Toplantı Anayasa Rejim 

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