Çavuşoğlu: '(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır' - CEZAYİR
Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde başlatılmıştır" - CEZAYİR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasıCEZAYİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Havalimanında Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.
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