Çavuşoğlu: '(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu" - ANKARA
: - AA Editör Masası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamaları - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye haritası üzerinde bilgi vermesiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Suriye'nin geleceği için dönüm noktası oldu"
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