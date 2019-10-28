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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çavuşoğlu: ''(Barış Pınarı) Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez' - ANKARA Haberi

Çavuşoğlu: ''(Barış Pınarı) Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez' - ANKARA Haberi

Çavuşoğlu: ''(Barış Pınarı) Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine - Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.
(5)Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı) Harekata ara verdik demek, burada kalan teröristlere hiçbir şey yapmayacağımız anlamına gelmez"

Basın Toplantısı Toplantı Teröristler 

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