Çavuşoğlu askerleri halayla uğurladı Video

-Törenin açılış konuşmaları

-Çavuşoğlu konuşma

-Plaket takdim edilmesi

-Askerlerin halay çeknesi

-Cavuşoğlu halay çekmesi



( BURSA ) BURSA



- Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programda 31 asker, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu katılımıyla askere uğurlandı. Demirtaş Mahallesi'de Osmangazi Belediyesi tarafından asker uğurlama töreni gerçekleşti. Törende konuşan Çavuşoğlu, "Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sahneye tanıklık ediliyor. Hiçbir millet yok ki askere giderken, vatan nöbeti tutmak üzere yola çıkarken bunu bir düğüne dönüştürsün. Adeta bir düğün havasıyla halaylarla onu askere göndersin. Çok büyük bir milletiz. bu milletin bir ferdi olmak emin olunuz ki bütün onurların bütün gururların çok çok üstünde bir şeydir" dedi.

Türk milletinin hiç bir zaman sömürgecilik yapmadığını belirten Çavuşoğlu, "Hiç kimsenin dinine, kültürüne, özgürlüğüne, hürriyetine tasallut etmemiştir. Yoksa bugün büyük bir coğrafyada Türkçe'den başka birşey konuşulmazdı. Ama bizim milletimiz gittiği yerde insanın insan olmasından kaynaklanan her türlü hakkına sahip çıkmış, riayet etmiştir. Bugün insan hakları insan hakları diye ortaya çıkıp bize parmak sallayanlara bunu hatırlatıyoruz. Sizin bugün insan hakları ve hürriyetleri diye söyledikleriniz, bize sanki olmuyormuş gibi parmak salladıklarınız var ya onlar bizim geçmişimizin tarihimizin nişanesi iftihar tablosu. Açın bakın tan en eskilere Medine vesikasına bakın. Oradan Yahudilere sağlanan imkanlara özgürlüklere bakın. Bizim medeniyetimiz öyle büyük bir medeniyet ki zorlaştıran değil, kolaylaştıran, nefret ettiren değil, müjdeleyen ve sevgiyi esas alan bir medeniyet. Türkiye Cumhuriyeti 40 yıldır terörle mücadele veriyor. Aramıza dökülen nifak tohumlarıyla beraber ülkemizin insanlarını birbirine kırdırmaya çalışanlar he bir taşeron kullandılar. 100 yıl öncesinin öcünü almaya çalışıyorlar. Müttefik bildiklerimiz bugün tırlar dolusu silahları teröristlere teslim ediyorlar. Halbuki o silahları bize parasıyla vermiyorlar. Benim teröristim, senin teröristin yaklaşımıyla beraber teröristler arasında ayrımcılığa tabi tutuyorlar. Ne olur sa olsun bizim istikametimiz hak yolundadır. Onun için mutlaka başaracağız" diye konuştu.

Askere giden 31 askerin sağ salim gidip gelmelerini dileyen Çavuşoğlu, "Onurlu bir görev için gidiyorlar. Hiç kimseye nasip olmayacak onurlu bir alınla buradan düğünle gidiyorlar. Askerliği düğün bilen başka hangi ülke var ki, Mehmetçik diyoruz. Peygamber ocağı olarak nitelendirilen bir yere gitmek de tam bir düğündür" şeklinde konuştu.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine plaket takdim edildi. Öte yandan, halay çeken asker adaylarının talebi üzerine Çavuşoğlu da halaya katılıp, oynadı.

