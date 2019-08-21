Çavuşoğlu: 'Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır' - ANKARA İzle
Çavuşoğlu: "Aşırıcılıkla mücadelede dünyadaki belediyelerin çok önemli sorumlulukları vardır" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Bakan Çavuşoğlu'na bisiklet hediye edilmesi - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısında konuştu. - 2 -
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