Çavuşoğlu: 'Artık tam bağımsız bir ülke ve millet olma yolunda Cumhur İttifakı ile beraber kararlıyız' - İSTANBUL
Çavuşoğlu: "Artık tam bağımsız bir ülke ve millet olma yolunda Cumhur İttifakı ile beraber kararlıyız" - İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından hazırlanan programa katıldı.
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