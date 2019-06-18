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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'Artık tam bağımsız bir ülke ve millet olma yolunda Cumhur İttifakı ile beraber kararlıyız' - İSTANBUL

Çavuşoğlu: 'Artık tam bağımsız bir ülke ve millet olma yolunda Cumhur İttifakı ile beraber kararlıyız' - İSTANBUL

Çavuşoğlu: "Artık tam bağımsız bir ülke ve millet olma yolunda Cumhur İttifakı ile beraber kararlıyız" - İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıİSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Aksekililer Federasyonuna bağlı dernekler tarafından hazırlanan programa katıldı.

Dera Sekili 

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