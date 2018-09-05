Çavuşoğlu: '(Almanya ile) İlişkilerimizi daha iyi bir noktaya getirmek için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(Almanya ile) İlişkilerimizi daha iyi bir noktaya getirmek için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın salona gelişi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi. (1)