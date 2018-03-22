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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çavuşoğlu: '(Afrin'deki yağma iddiaları) Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez' - ANKARA
Çavuşoğlu: "(Afrin'deki yağma iddiaları) Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez" - ANKARA
: - Editör Masası'ndan genel plan - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.(2)