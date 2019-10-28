Çavuşoğlu: 'Afrika ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz' - ANKARA Haberi
Çavuşoğlu: "Afrika ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gine - Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'nın girişi - İmza töreni - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine - Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
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