Çavuşoğlu: '(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık' - ANKARA Haberi
Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz S - 400'ü aldık" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi. - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin yaptırım tehditleri) Hangi açıklama gelirse gelsin biz S - 400'ü aldık"
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