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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Çavuşoğlu: 'ABD'nin özellikle maddi konularda yaptığı baskılarla Filistinlileri terbiye etmeye çalıştığını biliyoruz' - İSTANBUL İzle

Çavuşoğlu: 'ABD'nin özellikle maddi konularda yaptığı baskılarla Filistinlileri terbiye etmeye çalıştığını biliyoruz' - İSTANBUL İzle

Çavuşoğlu: "ABD'nin özellikle maddi konularda yaptığı baskılarla Filistinlileri terbiye etmeye çalıştığını biliyoruz" - İSTANBUL - Afganistanın UNRWA yararına toplanan yardım takdim toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistanın UNRWA yararına toplanan yardım takdim toplantısında konuştu.

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