Çavdarhisar'da 'Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu' açıldı

-Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in açıklaması

-Öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin açıklamaları

-Belge dağıtım töreni ve öğrencilerin şiirleri

-Yöresel yemeklerin ikramı



( KÜTAHYA -HD) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu ve ikinci Efes olarak bilinen Aizanoi Antik Kenti’nde Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu düzenlenen törenle açıldı. Çavdarhisar Belediyesi tarafından satın alınan ve Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) desteğiyle restore edilen Çavdarhisar Evi’nde düzenlenen açılışa Vali Ahmet Hamdi Nayir, Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, Antruia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu Kurucusu Dr. Murat Yıldız, Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Berna Dalaman, Aizanoi Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer ile kazı ekibi, Anadolu Üniversitesi, TED Üniversitesi ile Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri katıldı.

Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu, kapılarını ilk olarak Anadolu Üniversitesi, TED Üniversitesi ile Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin ve 30 öğrencinin katıldığı “Tasarımın Kültür Tarihi” adlı atölyeyle açtı. Açılışta eğitimciler tarafından kamusal arkeoloji ve dönemin yaşam şartları hakkında konular anlatıldı. Çavdarhisar ilçesinin zenginlikler yeri olduğunu belirten Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ''Çavdarhisar Doğal olarak hemde tarihi olarak büyük zenginliklere sahip. Burada valiliğimizin öncülüğünde restore edilen binamızı da, bu zenginliklerimizin tanıtılması için kullanılabilecek bir yol olarak düşündük. Hem arkeolojiye ait hemde doğa etiğine ait kursların ve eğitimlerin verilebileceği alan olarak bizden talep edildi. Bizde burada ki çalışmaları ona göre yaptık. Bugün ilk ders verildi.

Diliyoruz ve temenni ediyoruz ki burası yapılacak olan çalışmalarla ilimizin zenginliklerinin tanıtılmasında önemli bir nokta olacak. Hem Kaymakamlığımızın hemde Belediyemizin buraya sahip çıkmasıyla güzel bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Buradaki beklentimiz ilimizin dışından gelecek olan kişilerin burada tarihimize olan ilginin, duyarlılığının daha da artması ve arkeoloji konusunda bilgilendirilerek ilimizin, ülkemizin farkındalığının onlar üzerinde oluşturulup buradan ayrılması. Ben görev alan arkadaşlarımıza ve buraya kadar getiren İl Özel İdaremizin, Kültür Müdürlüğümüzün ve Kazı Ekibimizin gayretlerine teşekkür etmek istiyorum. Basınımızın da ilgisine özellikle teşekkür ediyorum'' dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulunun gelişmesi ve ilerlemesi için gerekli tüm desteklerin İl Özel İdaresi tarafından verilmeye devam edileceğini söyledi.



Anturia kelimesinin Hititçe de yerli ve yerel anlamına geldiğini ifade eden Antruia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu Kurucusu Dr. Murat Yıldız, “Alandaki deneyimlerimiz bizi böyle bir okul ve öğretiyi beraberinde taşımaya itti. Çevre etiği insanların doğayla olan ilişkileridir. İnsan olmayan doğada etikten bahsedilemez. Bir mühendis olarak sosyal bilimlerle beslenmedikçe bir süre sonra bizlerin sosyal AR- GE öğretmeye çalışan insanlar olarak sosyal bilimleri bir tarafa bıraktığımızda projelerimizin bazen toplumla buluşmakta güçlük çektiğini görüyoruz. Her mühendisin de bundan beslenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ortak dilin konuşulması ve bu dilin aynı zamanda aynı zamanda konuşulur olması gereğini düşünerek bunu yaptık. Geçmişi gören gözleri var bu toprakların, kimi insan eliyle yapılmış, kimi doğanın kendisinde var olanlar. Bizim için önemli olan bunu doğru okuyup bir miktarda mesafe kat edebilmek, geleceğe biraz daha bilgi bırakabilmek. O yüzden geçmişte yazılan şeyler geleceğe dair dairdir. Umuyoruz ki burası hem bütün geçmişi gören ve geleceğe mesajlar bırakan, eğitim anlamında bir merkez hem de gelip buraya yaşamak isteyen herkese açık bir kapı olacak” dedi.

Eğitime katılan öğrenciler, memnuniyetlerini ve Çavdarhisar'ın güzelliklerine hayran kaldıklarını dile getirirken, programda şiirler okudular. Davetlilere yöresel yemekler ikram edildi. Açılış programında, derse katılan 30 öğrenci ile akademisyenlere katılım sertifikaları verildi.

2 gün sürecek ve kamp şeklinde yapılacak etkinlikte ilk sertifikalar Vali Ahmet Hamdi Nayir ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.



