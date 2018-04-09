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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çatıya yuva yapan arılar ev sahibine saldırdı - AYDIN

Çatıya yuva yapan arılar ev sahibine saldırdı - AYDIN

- Hacı Feyzullah Mahallesi'ndeki evden detay - Arıların yuva yaptığı evin mutfak bölümünden görüntü - Ev sahibi Fatma Ertokatlı röportaj Aydın 'da çatıya yuva yapan arılar ev sahibine saldırdıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde çatıya yuvalanan arılar, ev sahibine zor anlar yaşattı.Alınan bilgiye göre, Hacı Feyzullah Mahallesi'nde Fatma Ertokatlı'ya (62) ait evin çatısına yuvalanan arılar, mutfaktan içeri girdi.Arıların saldırması üzerine evden dışarı çıkan Ertokatlı, yakınlarına haber verdi.Komşulardan biri koruyucu tulum ve maske giyerek arıları evden çıkarttı.Ertokatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok korktuğunu belirterek, "İlaçlasak da baş edemedik. Daha sonra çatıyı kaplayan tahtaları sökünce evin mutfak bölümü binlerce arıyla doldu. Arı kıyafeti bularak arıları ilaçladık fakat yuvadan devamlı arılar çıkmaya devam ediyor. Şu anda mutfağı kullanamıyoruz." diye konuştu.

A Haber 

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