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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çatıya çıkan cezaevi firarisi, ekipleri harekete geçti

Çatıya çıkan cezaevi firarisi, ekipleri harekete geçti

-olay yeri detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta polis ekiplerinden kaçarak çatıya çıkan ve yanında silah bulunan ceza evi firarisi, ekiplerin 2 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu. SİVAS

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- Sivas’ta polis ekiplerinden kaçarak çatıya çıkan ve yanında silah bulunan ceza evi firarisi, ekiplerin 2 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu. Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Alibaba mahallesi 42.sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda cezaevi firarisi M.D.’nin olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Şahsı yakalamak için eve giden ekipler, şahsı elinden kaçırdı. Kaçan şahıs, saklandığı binanın çatısına çıktı. Yanında silah bulunan ve kendine zarar vereceğini söyleyen şahsı yakalamak için olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel hareket polisi sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından çıktığı çatıdan inen şahıs, teslim oldu. Öte yandan şahsın 31 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şahsı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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