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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çatışmada kullanılan pompalı tüfeği çocuk parkına sakladı

Çatışmada kullanılan pompalı tüfeği çocuk parkına sakladı

Pompalının gizlendiği yerden görüntü

Olay Yeri İnceleme Çatışma Silahlı Çatışma Polis Ekipleri Çocuk Parkı 

-şüpheliden görüntü
-Olay yerinin silahı alması
-silah ve şüphelinin götürülmesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da dün yaşanan silahlı çatışmada kullanılan pompalı tüfeğin çocuk parkına saklandığı ortaya çıktı. Silahlı çatışma dün Samsun’un İlkadım ilçesi Fuariçi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.O, M.D. ve O.M., Fuariçi’nde bir restoranın önüne geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada; H. A., O.K., M.O., O.M. ve M.D. isimli şahıslar çeşitli yerlerinden yaralandı. Daha sonra olaya ilgili polis ekiplerinin gözaltına aldığı bir şüpheli, çatışmada kullanılan pompalı silahının yerini itiraf etti. İtiraf üzerine şüpheliyle pompalı tüfeğin saklandığı yere gelen polis ekipleri tüfeğin İlkadım ilçesi Kültür Park içerisinde çalıların arasında olduğunu gördü. Daha sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri pompalıyı, saklandığı yerden aldı. Şüpheli daha sonra ekip otosuna bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. (KA-SLH-
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