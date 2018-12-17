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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çatıdan tamirhanedeki cipin motorunun üzerine düşüp ağır yaralandı...İşçinin düşme anı kamerada Haberi

Çatıdan tamirhanedeki cipin motorunun üzerine düşüp ağır yaralandı...İşçinin düşme anı kamerada Haberi

Selami Çakmak'ın düşme anının güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Oto Tamirhanesi Kamera Güvenlik Kamerası Sanayi Sitesi 

-Kırılan çatıdaki yer
-Düştüğü cipin motor kısmı
-Polis ekipleri ve tamirhane
-Yaralının hastanede görüntüsü
-Sedye ile taşınması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bir işçi çıktığı sanayi sitesindeki çatıda bastığı eternit kırılınca çatıdan tamirhanedeki cipin üzerine düşerek ağır yaralandı. İşçinin düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, reklam şirketinde çalışan Selami Çakmak (53), çıktığı tamirhanenin çatısında bastığı eternit kırılınca açılan delikten yaklaşık 8 metrelik yükseklikten tamirhanede bulunan ve kaputu açık olan cipin motorunun üzerine kafa üstü düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selami Çakmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çakmak'ın cipin üzerine kafa üste düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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