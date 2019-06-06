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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çatıdan su değil, dolu aktı İzle

Çatıdan su değil, dolu aktı İzle

Dolu yağışından görüntüler

Kamera Dolu Yağışı İlginç Görüntü Cep Telefonu 

-Su gibi akan doludan detay
-detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturdu SİVAS

- Sivas’ta bir köyde etkili olan dolu yağışı ilginç görüntüler oluşturdu. Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Koyulhisar ilçesi Çandır köyünde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışından etkilenmek istemeyen köydeki vatandaşlar doludan kaçıp kapalı bir alana sığındı. Kapalı alana sığınan vatandaşlardan Metin Çandır etkili olan dolu yağışını cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Doğa olayının yaşandığı görüntülerde çatının üzerinden su yerine dolu akması görenlerin dikkatini çekti. Su gibi akan doluyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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