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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çatıdan sarkan ipe dolanan güvercin kurtarıldı - AFYONKARAHİSAR Haberi

Çatıdan sarkan ipe dolanan güvercin kurtarıldı - AFYONKARAHİSAR Haberi

- Çatıda ipe dolanan güvercinden görüntü - Zabıta ekiplerinin vinçle güvercini kurtarması - Mahalle sakinlerinden Özcan Akyıldız'ın konuşması - Zabıta personeli Ali Keskin'in konuşması - Güvercinin iplerden kurtarılmasıÇatıdan sarkan ipe dolanan güvercin kurtarıldı - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde, bir binanın çatısından sarkan ipin kanatlarına dolanmasıyla asılı kalan güvercin, zabıta ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındıAFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesinde bir binanın çatısından sarkan ipin kanatlarına dolanmasıyla asılı kalan güvercin, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Hacı Bekir Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatısından sarkan ipe dolanan bir güvercinin çırpındığını fark eden mahalle sakinlerinden Özcan Akyıldız, durumu Sandıklı Belediyesine bildirdi.Olay yerine gelen zabıta ekipleri, vinç yardımıyla yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından güvercini ipten kurtardı.Akyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evimin balkonundaydım. Karşı binanın çatısında çırpınan güvercini gördüm. Apartmanın ziline bastım çıkan olmadı. Ben de zabıta ekiplerine haber verdim. Sağolsunlar hemen gelip kurtardılar. O şekilde kalsaydı ölürdü." dedi.
Zabıta personeli Ali Keskin de ihbar üzerine olay yerine gelerek, yaralanan güvercini hızlı bir şekilde kurtardıklarını belirterek, "Hayvan, veteriner hekimimize götürülerek gerekli tedavisi yapılacak. Mahallemizdeki duyarlı ablamıza davranışından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bild Karahisar Zabıta 

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