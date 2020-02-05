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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çatıdan kopan parçalar vatandaşı yaraladı

Çatıdan kopan parçalar vatandaşı yaraladı

Ambulans ve polis aracından görüntü

Polis Aracı Hastane Güvenlik Önlemi Şiddetli Rüzgar Irak 

-Devrilen şemsiyeler ve kırılan camlardan görüntü
-Kopmak üzere olan tabeladan görüntü
-Kırılan camlardan görüntü

( DENİZLİ )- Denizli’de şiddetli rüzgar devam ediyor DENİZLİ

- Şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar sokakta yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Olayda 1 şahıs kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Denizli’de sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca adeta kentte yer yerinden oynadı. Saatteki hızı 100 km’ye yaklaşan lodos Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı’nda ki binaların çatılarından kopan parçalar ve tuğlalar sokaktan geçen vatandaşların üzerine düştü. Sokakta bulunan vatandaşlardan 51 yaşında ki Abdullah Kavak kafasına düşen tuğlalar sebebiyle yaralandı. Olay yerindeki diğer vatandaşların ihbarları üzere olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kavak’ın durumunun ciddiyetinin koruduğu belirtildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. Diğer yandan bulvarda ki tabelalar da rüzgar nedeniyle devrildi. Bazı tabelaların devrildikleri yerden sokaklara uçma tehlikesine karşın polis tarafından güvenlik önlemi alındı. (KK-GC-
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