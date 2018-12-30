Çatıdan düşen kar yığının altında kalan çocuğun üzeriden kepçe geçti

-çatı düşen kar

-polislerin incelemesi

-sokak

-Genel



( BİNGÖL )- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu fark etmeyen kepçe ezerek ölümüne neden oldu BİNGÖL - Bingöl’ün Karlıova ilçesinde çatıdan düşen karın altında kalan 13 yaşındaki çocuğu geri geri gelen kepçe ezerek ölümüne neden oldu. Olay, İlçe merkezinde Kanireş Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokaktan geçen 13 yaşındaki Ortaokul öğrencisi Abdülmelik Bingöl’ün üzerine tek katlı bir fırının çatısından kar yığını düştü. Bu sırada sokakta kar temizleme çalışması yapan kepçe, geri manevra yaparken Bingöl’ün kar altına kaldığını fark etmeyerek üzerinden geçti.Çevredekilerin müdahalesi ile kar altından çıkarılan çocuk ağır yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yarım saatten fazla müdahale yapıldığı öğrenilen 13 yaşındaki Abdülmelik, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri şerit çekerek inceleme yaparken, kepçe operatörü gözaltına alındı.

