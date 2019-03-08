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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Çatıdan düşen genç hayatını kaybetti - DÜZCE Haberi

Çatıdan düşen genç hayatını kaybetti - DÜZCE Haberi

- Hastaneden detaylar - Olay yerinden detaylar Düzce 'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybettiDÜZCE (AA) - Düzce 'de, çatıda kalan insansız hava aracını almaya çalışan kişi, düşerek hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri bölgesinde insansız hava aracı (drone) uçuran çocuklar, "drone"un çatıda kalması sonrası yoldan geçen Nurettin Karakaş'tan (31) yardım istedi.Çocuklara yardım etmek isteyen Karakaş, çıktığı plastik zeminli çatıdan düştü. Yaklaşık 7 metreden beton zemine düşerek ağır yaralanan Karakaş, çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Karakaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Karakaş'ın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin de hastane önünde vatandaşlara sabır diledi.Polis ekipleri de Hüseyin Yanmaz Kapalı Pazar Yeri bölgesinde inceleme yaptı.

Hastane İnsansız Hava Aracı Gesi 

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