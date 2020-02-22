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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çatıdaki kar eriyince üniversite hastanesini su bastı İzle

Çatıdaki kar eriyince üniversite hastanesini su bastı İzle

Su akıtan hastane içerisinden görüntüler

Hastane Üniversite Hastanesi Su Baskını Yağan Kar Yağışı 

-Kovalı önlem ve detaylar
-Hastanenin dışından görüntü
-Başhekimle röportaj

( ERZİNCAN )- Üniversite hastanesinin içerisi yamalı bohçaya döndü ERZİNCAN

- Erzincan’da geçtiğimiz hafta yağan karın ardından üniversite bünyesinde hizmet veren Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısı su akıttı. Hastanenin içerisindeki bazı servisler geçici süre kullanılamaz hale gelirken yamalı bohça görünümü andırdı. Erzincan merkezde bulunan Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısı yağan kardan dolayı su akıttı. Hastaneye tedavi için giden vatandaşlar tepelerinden aşağı akan suyu görünce durumu ilgili mercilere şikâyet etti. Hastanenin tavanından bazı servislere akan suya karşı kovalarla tedbir alınmaya çalışıldı. Bazı kısımlarda sıva dökülmesine rastlandı. Hastane Başhekimi Dt. Fatih Çelik, “Hastanemizin bazı alanlarında su baskınıyla alakalı bazı hastalar tarafından şikayet söz konusu oluşmuş. Bununla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı duyduk. Hastanemizin binası ikinci kışını geçiriyor. Geçen kış bu kadar bir kar yağışı olmamıştı. Hatta bu sene son 10 yılın en çok kar yağan kışını yaşadık. Birkaç gün içerisinde. Hastane çatı giderleri bu kar yoğunluğunu kaldıramadı. Kar kalkmadan bu sıkıntıyı malum düzeltme şansımız yok. Kar kalktıktan sonra bir sonraki kış sezonu gelmeden önce bu sıkıntı tamamen ortadan kaldırılacaktır” dedi.

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