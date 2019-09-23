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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çatıdaki ipe ayağı takılan martıyı kurtarma operasyonu kamerada İzle

Çatıdaki ipe ayağı takılan martıyı kurtarma operasyonu kamerada İzle

Çırpınan martı

Kurtarma Operasyonu Bild Kamera Cep Telefonu 

-İtfaiyenin merdiven uzatması
-Martının kurtarılması

( İSTANBUL )- Mahsur kalan martıyı itfaiye merdiven uzatarak kurtardı İSTANBUL

- Pendik'te çatıda bulanan ipe ayağı sıkışan martıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Çırpınan martıyı itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtarırken, kurtarma operasyonu kameraya yansıdı. Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde vatandaşlar çatıda ipe ayağı takılan ve çırpınan martıyı fark etti . Vatandaşlar martıyı kurtaramayınca olay yerine itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Çatıya merdivne uzatan itfaiye ekipleri çırpınan martıyı kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (HA-EY
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