Çatıda tadilat yapanlar ile martının ilginç mücadelesi kamerada



- Maltepe’de tadilat için binanın çatısına çıkan iki kişi ile havada uçan martının mücadelesi ilginç anlara sahne oldu. Martı, tadilat yapmak isteyenlere zor anlar yaşatırken şahıslardan birinin martıyı kaçırmak için tuğla atar gibi yaptığı görüldü.

Ayrıca şahısların hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıya çıkmaları da dikkatlerden kaçmadı. O ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler Maltepe Cevizli Mahallesi’nde bir apartmanın çatısında kaydedildi. İki kişi, bir binanın çatısına tadilat yapmak için çıktı. O sırada havada uçan bir martı, çatıdakilerin üzerine doğru defalarca uçarak zor anlar yaşattı. Şahıslardan biri, eline aldığı tuğla parçasını atacakmış gibi yaparak martıyı korkutmaya çalıştı. Çatıdaki kişilerle martının mücadelesi ilginç anlara sahne oldu. Ayrıca çatıya çıkan kişilerin hiçbir güvenlik önlemi olmadan tadilat yapmaları da dikkatlerden kaçmadı. Çatıdaki kişiler ile martının mücadelesi başka bir binada oturan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde güvenlik önlemi almadan çatıya çıkan iki kişi havada uçan martı ile mücadele ediyor. Şahıslardan biri martıyı korkutmak için tuğla parçasını eline alıp atacakmış gibi yapıyor.

