Çatıda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - ESKİŞEHİR
- Çatıda mahsur kalan yavru kedinin kurtarılması Çatıda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de, bir apartmanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndaki bir apartmanın çatısında kedi yavrusunu fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekibi, asansör yardımıyla ulaştıkları çatıdan yavru kediyi indirdi.Apartman ve çevre sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.