Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - TOKAT
: - İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmeleri - Çatıda kalan köpek ve yerdeki diğer köpeklerden detay - Köpeğin çatıda kaldığını yetkililere haber veren Nurettin Çördük iel rörportaj - İtfaiye ekiplerinin çatıya çıkarak mahsur kalan köpeğin başını okşamaları - Aşağı indirilen köpeğin bina içerisinde gezmesi ve itfaiye ekiplerinin köpeği tekrar yakalayarak kucaklarında taşımalarıÇatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Gazi Osman Paşa Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi'ndeki tek katlı ve kullanılmayan bir binanın çatısında köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi Beyaz Masa ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Bunun üzerine itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yan taraftaki binanın çatıya bakan penceresini açan itfaiye ekipleri, köpeği bir süre oyalayıp sakinleşmesini sağladıktan sonra aşağıya indirdi. Serbest bırakılan köpek, gözden kayboldu.Mahalle sakinlerinden Nurettin Çördük, AA muhabirine, köpeğin 3 gündür çatıda olduğunu belirterek, "Köpekler boğuşurken bu köpek çatıya çıktı. Bir daha da inemedi. Biz de Beyaz Masa'yı arayıp bilgi verdik." dedi.