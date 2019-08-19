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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Çorum Belediyesi tarafından servis edilen görüntü

( ÇORUM ) ÇORUM

Mahsur Kaldı Köpek Irak Trol 


- Çorum’da iki katlı metruk evin çatısında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Çorum Belediyesi’ni arayan vatandaşlar Bayat Gediği mevkiinde bir köpeğin mahsur kaldığını haber verdi. İhbar üzerine alan itfaiye ekipleri, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde köpeğin mahsur kaldığı mevkiye gitti. Çatıya nasıl çıktığı bilinmeyen ve mahsur kalan köpek Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kurtarılan köpeğin yavrularının olduğu, metruk ev içerisinde ve çevrede yapılan kontrollerde yavrulara rastlanamamasından dolayı köpeğin serbest bırakıldığı belirtildi. (MMY-BÖ)
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