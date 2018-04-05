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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çatıda işçilerin yüreklerini ağızlara getiren çalışması

Çatıda işçilerin yüreklerini ağızlara getiren çalışması

İşçilerin çatıdaki çalışmaları

( İSTANBUL - ÖZEL)- Canlarını hiçe sayıp tedbir almadan çalıştılar İSTANBUL

Sekte İş Güvenliği Kamera Cep Telefonu 


- Bahçelievler’de yerden metrelerce yüksekte iş güvenliği olmadan çatı onarımı yapan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi. Bahçelievler’de bir çatıyı onaran işçiler canlarını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. Yüreklerin ağza geldiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde 5 katlı bir binanın çatısında onarım yapan işçiler, iş güvenliğini kuralını umursamayarak canlarını hiçe saydı. Görüntülerde çatıda çalışan işçilerin yerden metrelerce tehlikeli bir şekilde, onarım yaptığı görülüyor. (MD-EY
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