Çatıda çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi



- Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Yamaç Köyü’ndeki Sokur ailesinin evinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evin çatısında çıkan yangın, hızla büyüyerek evin diğer kısımlarına sıçradı. Olay yerindeki köylüler tarafından İtfaiye ekiplerine haber verildi.

Ekipler yangına müdahale etti. Müdahale sonucunda evin iki odası hariç tüm alanları yanarak kül oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması sonucu can kaybı yaşanmadı.

