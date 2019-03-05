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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü

Cep telefonuyla çekilen karın çığ gibi düşmesi

Uttu Cep Telefonu 

-Değişik açıdan çatıdan düşen kar

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde işyerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu. Çığ gibi yola düşen kar kütlesi, bir araçta hasara neden oldu. Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı işyerinin çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınması ile birlikte yola düştü. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kar kütlesi çatıdan çığ gibi düşüyor. Yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı engellerken, park halindeki bir araç hasar gördü. (NE-AA)
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