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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çatıda başlayan yangın evi küle çevirdi

Çatıda başlayan yangın evi küle çevirdi

ZONGULDAK/EREĞLİ

Ahşap Ev Sağlık Ekipleri Trol 

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-Cep telefonu görüntülerinde
-Evden dumanlar yükselmesi
-Videoyu çeken kişinin olayı anlatması
-Ali Akyol’un ağlaması ve komşularının onu teselli etmeye çalışması
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çatıda başlayan yangın tek katlı ahşap binayı küle çevirdi. Yangın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğancılar Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Akyol’a ait evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Kısa sürede evi saran alevleri Akyol ailesi ve komşuları söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Köylülerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. 4 kişinin yaşadığı ahşap ev tamamen yanarak küle dönerken, kullanılamaz hale geldi. Alevleri büyük bir üzüntüyle izleyen Ali Akyol’un gözyaşlarına boğulurken kendisini, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Yangın sırasında fenalaşan Ali Akyol'un eşi Türkan Akyol'a ise sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi. Evsiz kalan Akyol ailesinin maddi durumunun iyi olmadığı ve geçici olarak köydeki akrabalarında kalacakları belirtildi.
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