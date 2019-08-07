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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı - TOKAT

Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı - TOKAT



: - İtfaiye aracının gelişi - Ekiplerin güvercinin bulunduğu alana itfaiye merdiveni ile gitmeleri - Güvercinin kurtarılarak getirilmesi - Güvercinin vatandaşlar tarafından sevilmesiÇatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.İsmet Paşa Mahallesi'nde ayağına dolanan ip nedeniyle 3 katlı bir binanın çatı katında asılı kalan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ekibi, çalışmalar sonunda güvercini, takılı kaldığı su borusundan kurtardı.Olayı izleyen vatandaşlar kurtarılan yaralı güvercini sevdi, itfaiye ekibine teşekkür etti.Ekipler sağ ayağı kırık olduğu tespit edilen hayvanı tedavi ettirmek için veterinere götürdü.

İtfaiye Merdiveni Çatı Katı Bild Yaralı Güvercin Hayvan 

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