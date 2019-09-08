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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Çatı yangını - ZONGULDAK

Çatı yangını - ZONGULDAK

- Çatısı yanan bina - Çatıdan yükselen duman - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Zonguldak 'ta çatı yangını - Kent merkezinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi 46 küme evlerde, 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.Yangına müdahale eden Zonguldak , Kilimli ve Kozlu belediyeleri itfaiye müdürlüğü ekipleri binadakileri tahliye etti.Ekipler, alevleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürdü.Yangında binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, bir dairede de hasar meydana geldi.

Çatı Yangını Yükselen 

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