Çatı yangını - ZONGULDAK

- Çatısı yanan bina - Çatıdan yükselen duman - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Zonguldak 'ta çatı yangını - Kent merkezinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi 46 küme evlerde, 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.Yangına müdahale eden Zonguldak , Kilimli ve Kozlu belediyeleri itfaiye müdürlüğü ekipleri binadakileri tahliye etti.Ekipler, alevleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürdü.Yangında binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, bir dairede de hasar meydana geldi.
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