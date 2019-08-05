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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çatı yangını - NİĞDE

Çatı yangını - NİĞDE

- Yanan çatıdan görüntüler - Ekiplerin yangına müdahale etmesi Niğde 'de çatı yangınıNİĞDE (AA) - Niğde 'de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.İlhanlı Mahallesi'nde 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler yangına müdahale ederken binadakiler tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı.Çatının zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatı Yangını Hanlı Yangına Müdahale 

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