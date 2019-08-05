Çatı yangını - NİĞDE

- Yanan çatıdan görüntüler - Ekiplerin yangına müdahale etmesi Niğde 'de çatı yangınıNİĞDE (AA) - Niğde 'de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.İlhanlı Mahallesi'nde 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler yangına müdahale ederken binadakiler tedbir amacıyla dışarı çıkarıldı.Çatının zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım