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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Çatı yangını - İSTANBUL Haberi

Çatı yangını - İSTANBUL Haberi

- Yangın anına dair cep telefonu görüntüleri - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıİSTANBUL (AA) - Kartal'da 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Yunus Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki iki katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dumandan etkilenen bir vatandaşa da sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.Polis ekipleri caddede şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye görevlilerince kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

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