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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çatı yangını hasara yol açtı - BURDUR

Çatı yangını hasara yol açtı - BURDUR

- Yangının çıktığı ev - Yanan evin çatısından yükselen alevler - İtfaiye ekiplerin yangına müdahale etmesi Burdur 'da çatı yangını hasara yol açtıBURDUR (AA) - Burdur 'un Karamanlı ilçesinde çatısı yanan evde hasar oluştu.Zafer Mahallesi'nde Kamile Şener'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Komşuların haber vermesi üzerine, Karamanlı ve Tefenni belediyeleri itfaiye ekipleri, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Bacadan çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Polis Çatı Yangını Yükselen Yangına Müdahale 

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