Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı



- Bursa'da İznik'e bağlı Elbeyli Köyü, Hespekli mevkiinde, soğuk hava deposunda yangın çıktı. Ramazan Yiğit’e ait soğuk hava deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak büyümesini engelledi. Söndürme çalışması sona erdiğinde soğuk hava deposu çatısı tamiratı sırasında çıktığı anlaşılan yangında boş olan iki depo hasar gördü. Jandarma yangınla ilgili tahkikat başlattı. (HA-

