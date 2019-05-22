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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Çatı tamiratında soğuk hava deposu yandı

Yangından görüntüler

( BURSA ) BURSA

Tahkikat Soğuk Hava Deposu Trol 


- Bursa'da İznik'e bağlı Elbeyli Köyü, Hespekli mevkiinde, soğuk hava deposunda yangın çıktı. Ramazan Yiğit’e ait soğuk hava deposunda çıkan yangına, itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak büyümesini engelledi. Söndürme çalışması sona erdiğinde soğuk hava deposu çatısı tamiratı sırasında çıktığı anlaşılan yangında boş olan iki depo hasar gördü. Jandarma yangınla ilgili tahkikat başlattı. (HA-
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