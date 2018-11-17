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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çatı onarımı tamamlanan Göbeklitepe tam gün ziyarete açıldı Haberi

Çatı onarımı tamamlanan Göbeklitepe tam gün ziyarete açıldı Haberi

Göbekliteden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Sosyal Medya Bild Ziyaretçiler Tam Gün 


- Şanlıurfa’da dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen ve 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe'nin çatı onarımının tamamlanarak tüm gün ziyarete açıldığı bildirildi.
12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe, üzerine çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 18 ay önce ziyarete kapatılmıştı. Yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanınca Göbeklitepe turistlerin ziyaretine açıldı. Eksikliklerin giderilmesi için geçen ekim ayında yarı gün ziyarete açık tutulan Göbeklitepe'de çatı tadilatı bitirilmesiyle tam gün ziyaret açıldı. Göbeklitepe'de zorunlu olarak devam eden tadilat nedeniyle 13 Ekim 2018 tarihinden itibaren alana ziyaretçiler, saat 08.00-11.45 saatleri arasında alınıyordu. Alandaki çalışmalar 15 Kasım itibarıyla tamamlandığı ve haftanın 7 günü 08.00-16.30 arasında ziyaretçilerin kabul edildiği belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da sosyal medya hesabından, Göbeklitepe Ören Yeri'nin yeniden tüm gün ziyarete açıldığı bilgisini paylaştı. (BB-LO-Y)
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