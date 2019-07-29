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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Minik çocuğun düşme anı

Yoğun Bakım Ünitesi Görgü Tanığı Çatı Katı Yaşam Mücadelesi Solunum Cihazı 

-Görgü tanıklarıyla röp
-Hastaneden görüntü
-Çocuğun atıldığı çatıdan drone görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Minik çocuğun atıldığı anlar kamerada İSTANBUL

- Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6’ıncı kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Akıllara durgunluk veren olay Cumartesi günü Esenler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre 2,5 yaşındaki Yunus Efe Özay annesiyle birlikte, Esenler’deki teyzesinin çatı katındaki dairesine geldi. Annesi ve teyzesi çatıda oturduğu sırada minik Yunus Efe 17 yaşındaki otizmli kuzeni tarafından 6'ıncı kattan aşağıya atıldı. Atılan çocuk yolun karşı tarafında duran park halindeki otomobilin üzerine düştü. Yoğun bakım ünitesinde Olayın hemen ardından yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesine alındı. Çocuğu olay anında hastaneye götüren görgü tanığı Enes Ercan, “ Çocuğun düştüğünü gördük. Engelli bir çocuk varmış çatı katından atmış. Biz de arkadaşın arabasıyla aldık hastaneye götürdük” dedi.
Doktorların hayatta tutmak için yoğun mücadele verdikleri çocuk solunum cihazına bağlı tutulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Düşme anı kamerada Başlatılan soruşturma kapsamında olay anında çatıda bulunan anne ve minik çocuğun teyzesinin de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma yürütülürken minik çocuğun atıldığı anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan ve arabanın camına yansıyan görüntülerde minik çocuğun yukarıdan atıldığı görülüyor. Çocuğun hızla arabanın üzerine düştüğü kameralar yansıyor.
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