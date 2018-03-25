Çatalla yazı tekniği sanatseverlerden tam not aldı İzle

-Çatal ile yazı yazması

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( SİVAS -ÖZEL-HD) SİVAS



- Yazı yolcusu olarak tanınan hat ve güzel yazı ustası Hayri Tekgöz, geliştirdiği çatalla yazı tekniği ile sanatseverleri hayran bırakıyor. Bursa'da sanat atölyesi bulunan, 19 yıldır hat ve güzel yazı sanatı ile ilgilenen Hayri Tekgöz, geliştirdiği çatalla güzel yazı tekniği ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Göktürkler'den bu yana Türkler'in kullandığı 15 alfabe üzerinde uzmanlaşan ve çeviriler yapan Tekgöz, hat üzerine çıkan ilk kitabının ardından şimdi de çatalla yazı teknikleri üzerine yeni bir kitabın hazırlığını yapıyor. Çatalla yazı tekniğinde, sofralarda kullanılan sıradan çatalları değerlendiren Tekgöz, çatal kullanarak ortaya çıkardığı eserleri ile hat ve güzel yazı ile sanatseverleri hayran bırakıyor. Yazının bilindik araçların dışında, farklı araç ve gereçlerle de yazılabileceğini savunun yazı yolcusu, "Yazı sanatında genellikle kamış ve keçe uçlu metal kalemler kullanılır. Ben bunların dışında farklı araç ve gereçleri kullanarak yazı yazmayı denedim. Çatal kullanarak yazılar yazdım. Özel bir çatal kullanmadım, bildiğimiz, sıradan, yemek çatalını kullandım. Bildiğimiz mürekkep ile yazıyorum. Zamanla çatalla yazma teknikleri geliştirmeye başladım. İleriye doğru bunu kitaplaştırmayı düşünüyorum. Çatalla yazı ilgi uyandırdığı gibi farklı araç ve gereçlerle de yazı yazılabileceğini göstermiş olduk. Özellikle çocukların yoğun ilgisi bizi memnun ediyor. Dikkat çekmeyi başarıp insanlara yazı sanatını da sevdirmiş olduk." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi'nin daveti üzerine Sivas'a gelen Tekgöz, buradaki fuarda çatal yazılarını sanatseverlerle buluşturdu.

