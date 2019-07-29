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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çatalca'daki talihsiz kazada kamyon şoförü feci şekilde can verdi

Çatalca'daki talihsiz kazada kamyon şoförü feci şekilde can verdi

Kamyondan görüntü

Jandarma Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Kamyon Şoförü Ölümlü 

-Cesedin olay yerindeki görüntüsü
-polis ekiplerinin çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL ) -Kuzey Marmara Otoyolu’nda ölümlü kaza İSTANBUL

- Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde bir kamyon şoförü bozulan aracını tamir etmek isterken aynı istikamette ilerleyen başka aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı, polis ekipleri kısa sürede kaçan şüpheliyi yakaladı. Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde saat 18:30 sıralarında meydana geldi. Cengiz Yalman idaresindeki 37 PU 713 plakalı saman yüklü kamyon Çatalca-Ankara istikametinde ilerlerken arıza yaptı. Yalman kamyonu emniyet şeridine çekerek tamir etmek istedi. Yalman aracını tamir etmeye çalıştığı sırada aynı istikamette ilerleyen 34 GY 0563 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü Eyüp Mehmet T., Yalman’ı fark etmedi. Kapalı kasa kamyonet biranda yalmana çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Yalman olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan Eyüp Mehmet T. olay yerinden kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çatalca Asayiş Büro Ekipleri görgü tanıklarının verdiği ifadeyi değerlendirip 1 saat içinde kaza yapan aracı ve sürücüsünü buldu. Gözaltına alınan Eyüp Mehmet T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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