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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çatalca'da Jandarmadan eğlence mekanlarına operasyon İzle

Çatalca'da Jandarmadan eğlence mekanlarına operasyon İzle

Operasyondan görüntü

Hastalık Jandarma Ruhsatsız Silah Muhalefet Kaçak İçki 

-Mekanın içinden görnütü
-Alkollerden görüntü
-Kasanın açılmasından görüntü
-Silahlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çatalca’da jandarma ekipleri, eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar, kaçak içkiler ele geçirildi. Operasyonda para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen kadınlar da gözaltına alındı. Çatalca Karacaköy Jandarma Karakol Komutanlığı, Yalıköy ve Karacaköy’de bulunan iki işletmeye gece yarısı baskın düzenlendi.
Çeşitli suçlarda kullanıldığı düşünülen 3 ruhsatsız silah, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu hayat kadınlarının hastalık şüphesiyle hastaneye sevk edildiği bildirildi.
İşletme sahiplerine gözaltı yapılırken, işletmelere 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem uygulandı. Operasyonda aranması bulunduğu ortaya çıkan bir şahıs da kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Jandarma operasyonu, kameralara da saniye saniye yansıdı.
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