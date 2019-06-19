Çatalca’da hatalı sollama yapan çekici tırla kafa kafaya çarpıştı

-Yaralı şoförün kurtarılması

-Yolda oluşan uzun kuyruktan görüntü

-Genel ve detay

-fotoğraf



( İSTANBUL )- Tırla araç çekicisi kafa kafaya çarpıştı metrelerce trafik oluştu İSTANBUL



- Çatalca’da seyir halinde olan araç çekicisi, hatalı sollama yapması sonucu karşı istikametten gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. İtfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan araç sürücüsünü kurtarırken, kaza sebebiyle yolun her iki tarafında metrelerce trafik yoğunluğu oluştu. Olay saat 10.00 sıralarından Çatalca İhsaniye Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan Çetin Güzel yönetimindeki 34 LT 2778 plakalı araç çekicisi önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı şeritten gelen Habip Akbaş yönetimindeki 34 ZBM 47 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, araç çekicisi şoför mahallinde sıkışarak mahsur kaldı. Tır şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle metrelerce trafik oluştu Olay yerine gelen Çatalca İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler uzun uğraşlar sonucu yaralı sürücü Çetin Güzel’i kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Öte yandan, iki aracında geçiş güzergahı tek şeritten sağlandığı için yol üzerinde metrelerce trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin kazaya karışan araç çekicisini kaldırdıktan sonra trafik tek yönden kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

