Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çatalca’da denize giren genç dalgalara kapıldı

Çatalca’da denize giren genç dalgalara kapıldı

Kaybolan gencin fotoğrafı

Güvenlik Güçleri Bayram Tatili 

-Ekiplerin arama çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Dün dalgalara kapılan genci arama çalışmaları sürüyor İSTANBUL

- Çatalca Çilingöz mevkiinde dün öğle saatlerinde 5 arkadaşıyla denize giren 22 yaşındaki Uğur Arduç dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Jandarma ve sualtı kurtarma ekipleirnin dünden bu yana Arduç’u arama çalışmaları devam ediyor. Çatalca’nın Çilingöz mevkiinde dün öğle saatlerinde serinlemek için 5 arkadaşıyla denize girmenin yasak olduğu bölgede suya giren 22 yaşındaki Uğur Arduç dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Edinilen bilgiye göre bayram tatilini fırsat bilen Uğur Arduç 5 arkadaşıyla birlikte denize girmek için Çatalca Çilingöz mevkiine geldi. Denize girmenin yasak olduğu alanda denize giren 5 arkadaştan Arduç bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bir süre gözden kaybolan Arduç’u arayan arkadaşları daha sonra durumu güvenlik güçlerine haber verdiler. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri ile Çatalca İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Dün sonuç vermeyen çalışmalara bugünde devam ediliyor. (YM-
İlgili Foto Galeriler
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Bursa'da Korkutan YangınBursa'da Korkutan Yangın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı