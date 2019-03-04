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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çataklı: 'Daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi' - ANKARA İzle

Çataklı: 'Daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi' - ANKARA İzle

Çataklı: "Daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi" - ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşmasıANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" yaptı.(3)İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. Gözaltına alınanların 30 bin 709’u halen tutuklu. Bylock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca bugüne kadar 95 bin 310 tekil kullanıcı tespit edildi. 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı."

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