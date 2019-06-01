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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çataklı: '10 günlük süre içerisinde yoğun tedbirler aldık'

Çataklı: '10 günlük süre içerisinde yoğun tedbirler aldık'

denetimden detay

Karayolları Kabil Bakan Yardımcısı Kabiliyet Helikopter 

-bakan yardımcısı röportaj

( ÇANKIRI ) Çataklı: "10 günlük süre içerisinde yoğun tedbirler aldık" ÇANKIRI

- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tüm personelimizle karayollarında olacağız dedi.
Çankırı'da çeşitli yerlerde trafik uygulamalarına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, " Bayram dolayısıyla kara yollarının hareketli. Bu sebeple 10 günlük süre içerisinde yoğun tedbirler aldık. Bütün imkan ve kabiliyetimizle buna hava araçları, helikopterler, drone dahil olmak üzere, bütün personelimizle kara yollarında olacağız. Bu çerçevede arkadaşlarımızın aldığı tedbirlere bakacağız. Hem şoförlerimizi biraz durdurup sohbet edip mola vermelerini sağlamış hem de bayramlarını kutlamış olacağız. Ayrıca yürüttüğümüz kampanyalarımız var. Özellikle gençlerimizin farkındalığını arttırmak adına kırmızı düdük ve karne veriyoruz, şoförlerimizin neler yaptığını evlatlarımız takip etsin bize destek olsunlar diye. Onları da hatırlatmış oluyoruz. Yoğun bir gayret gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi. Bakan Yardımcısı Çataklı uygulama noktasından sonra şehirden ayrıldı.
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