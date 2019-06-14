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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Çatak’ta yıldırım düştü: 1 yaralı

Çatak’ta yıldırım düştü: 1 yaralı

Helikopterin araziye inişi

İlk Müdahale Yıldırım Düştü Yıldırım Düşmesi Polis Helikopteri Polis Ekipleri 

-Yaralının helikoptere taşınması
-Helikopterin piste inmesi
-Yaralının helikopterden alınması

( VAN -EK) - Kırsal alanda yaralanan şahıs, polis ekipleri tarafından helikopterle hastaneye ulaştırıldı VAN

- Van’ın Çatak ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan şahıs polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı. Çatak’ta etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Eliaçık Mahallesi’nin kırsal alanına yıldırım düştü. Mahalle sakinlerinden olan Hamdi Bali isimli şahıs, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Eliaçık Mahallesi Muhtarı Metin Cebe’nin Çatak Kaymakamlığına haber vermesi üzerine bölgeye Van Emniyet Müdürlüğüne Skorsky tipi helikopter gönderildi. Polislerin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibiyle (UMKE) birlikte yaptığı arazi taraması sonrası yaralı Hamdi Bali’ye ulaşıldı. UMKE görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bali, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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