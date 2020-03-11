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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çatak’ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Çatak’ta korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması

Dezenfekte çalışması

Dezenfeksiyon Kullar 

-Başkan Yardımcısı Yalçın'ın konuşması

( VAN ) VAN

- Van'ın Çatak Belediyesi tarafından ilçe otogarında, caddelerde ve okullarda korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ın talimatları doğrultusunda önlemler aldıklarını söyledi.

Yalçın, “Personellerimize bilgilendirme yapıldıktan sonra ilk olarak ilçe merkezimizdeki caddelerde, ilçe otogarında, okullarımızda ve vatandaşların sık kullandığı yerlerde hijyen önlemlerini üst düzeye çıkarıp görevlilerimizce dezenfekte yapılmaya başladı” dedi.
(MSA-Y)
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